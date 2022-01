Caterina Balivo, il colore della rinascita su Instagram: il giallo che piace a tutte (Di domenica 2 gennaio 2022) giallo, colore vibrante e vitaminico segno di rinascita ma anche – in un certo senso – di speranza. È così che Caterina Balivo ha voluto iniziare questo 2022, con uno slancio di ottimismo che è mancato negli anni, nei mesi della pandemia. Il sorriso è quello di sempre, quello con il quale è stata capace di affrontare tutte le difficoltà che la vita le ha messo di fronte. Caterina Balivo, l’abito giusto per inaugurare il nuovo anno Magari non esiste un modo per iniziare un nuovo anno con il piede giusto. E no, non si tratta solo di cambiare la pagina del calendario. È come intraprendere un nuovo viaggio, carico di sogni ma anche di quelle speranze alle quali ci teniamo aggrappate. Caterina Balivo ha ... Leggi su dilei (Di domenica 2 gennaio 2022)vibrante e vitaminico segno dima anche – in un certo senso – di speranza. È così cheha voluto iniziare questo 2022, con uno slancio di ottimismo che è mancato negli anni, nei mesipandemia. Il sorriso è quello di sempre, quello con il quale è stata capace di affrontarele difficoltà che la vita le ha messo di fronte., l’abito giusto per inaugurare il nuovo anno Magari non esiste un modo per iniziare un nuovo anno con il piede giusto. E no, non si tratta solo di cambiare la pagina del calendario. È come intraprendere un nuovo viaggio, carico di sogni ma anche di quelle speranze alle quali ci teniamo aggrappate.ha ...

Advertising

infoitcultura : Caterina Balivo pronta per il ritorno in tv? “Ho voglia di nuovi progetti” - infoitcultura : Caterina Balivo, la confessione sulle torture: “Ci chiudevamo in bagno” - infoitcultura : Caterina Balivo, adesso è ufficiale: torna in tv con un nuovo show - infoitcultura : Caterina Balivo, notizia che fa impazzire i fan: pronto un grande ritorno per lei - infoitcultura : Caterina Balivo torna in Rai e ruba il posto alla padrona di casa: ecco dove la vedremo | Botti di inizio anno -