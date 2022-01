Catania, conto alla rovescia: 600mila euro entro domani. Sigi e quella richiesta… (Di domenica 2 gennaio 2022) Oggi scade il termine per raccogliere i 600 mila euro da presentare domani per farsi autorizzare una proroga sull’esercizio provvisorio Leggi su mediagol (Di domenica 2 gennaio 2022) Oggi scade il termine per raccogliere i 600 milada presentareper farsi autorizzare una proroga sull’esercizio provvisorio

