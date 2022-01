Carceri | Petralia “Covid colpisce ma alta la percentuale dei vaccini”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 2 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Le prospettive di incremento lavorativo sono tante, direi tantissime. Insieme alla ministra Cartabia stiamo sperimentando anche ipotesi innovative, e se la pandemia rallenta la sua morsa, ne sentiremo presto parlare. Questo da Nord a Sud.Fermo il discorso che se si riuscisse a far lavorare tutti i detenuti, i problemi della realtà penitenziaria ne risentirebbero in positivo». Così il direttore delleitaliane, Bernardoin una intervista a La Repubblica commenta il dato del 2021 per cui 15.827 detenuti lavorano. «A Rebibbia una decina e più di detenuti fanno un lavoro dispecializzazione e umanità. Gestiscono il call center dell’ospedale Bambin Gesù di Roma. La rigenerazione di modem della Linkem che escono come nuovi dal carcere di Lecce e da Rebibbia femminile. Posso rivelare che i manager ...