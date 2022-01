Campania | schizzano i ricoveri in ospedale | il bollettino del 2 gennaio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Campania schizzano

Teleclubitalia.it

... Stigliano) 1 Repubblica Ceca (domiciliato a Matera) 1 Svizzera (domiciliato a Rapone) 2 Ucraina (domiciliati a Bernalda) 34 positivi non residenti ed in isolamento in altra regione: 16 ...I prezzi delle Ffp2. Il governo interverrà. Con quali strumenti? "Il generale Figliuolo e ... Il governatore dellaVincenzo De Luca definisce inadeguate le ultime misure. Cosa ...Impennata di contagi Covid in provincia di Salerno. Sale l'indice di positività. Altri 1554 nuovi infetti: la situazione ...Schizzano i contagi da Covid-19 in Italia. Secondo il bollettino del ministero della Salute di giovedì 30 dicembre i nuovi casi positivi sono ...