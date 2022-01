Calciomercato Venezia in fermento: ecco il bomber per Zanetti (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo il cenone di Natale ed i botti di Capodanno che hanno accolto il 2022 salutando definitivamente un 2021 che ha confermato le incertezze degli anni precedenti per colpa del Coronavirus e delle sue fastidiose varianti, i club di Serie A, Serie B e Lega Pro si preparano per solcare il difficile (e gelido) mare delle trattive invernali. Il mercato di riparazione è complicato e di difficile letture. Pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere rendono questa finestra estremamente complicata per tutti i direttori sportivi italiani ed europei. In questa fase, con i tornei pronti a ripartire dopo lo stop natalizio, le società cercano di puntellare la rosa dei rispettivi allenatori per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno. È l’ultima chance, questa, per mettere una toppa sugli errori compiuti in estate. Nello specifico, il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo il cenone di Natale ed i botti di Capodanno che hanno accolto il 2022 salutando definitivamente un 2021 che ha confermato le incertezze degli anni precedenti per colpa del Coronavirus e delle sue fastidiose varianti, i club di Serie A, Serie B e Lega Pro si preparano per solcare il difficile (e gelido) mare delle trattive invernali. Il mercato di riparazione è complicato e di difficile letture. Pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere rendono questa finestra estremamente complicata per tutti i direttori sportivi italiani ed europei. In questa fase, con i tornei pronti a ripartire dopo lo stop natalizio, le società cercano di puntellare la rosa dei rispettivi allenatori per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno. È l’ultima chance, questa, per mettere una toppa sugli errori compiuti in estate. Nello specifico, il ...

Advertising

DiMarzio : Il calciatore è già a #Venezia per le visite mediche - tabellamercatob : Da domani #Calciomercato Trattative 'calde' #serieb/1 #Brescia Quasi fatta per Modolo e Forte dal #Venezia Spalek… - tabellamercatob : Domani via al #Calciomercato In #serieb i cinque colpi più interessanti riguardano gli attaccanti: quattro dalla… - tabellamercatob : Domani via al #Calciomercato /1 Guida ai cedibili #serieatim In ordine di ruolo calciatori finora poco utilizzati… - tabellamercatob : -2 giorni al #Calciomercato /1 Guida ai cedibili #serieatim In ordine di ruolo calciatori finora poco utilizzati c… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Venezia Calciomercato Juventus, annunciato l'addio: 'Ecco dove andrò' Calciomercato Juventus, l'attaccante si sarebbe confidato con i suoi amici, svelando la prossima destinazione. La sensazione è che i prossimi giorni saranno quelli decisivi. Quelli che potrebbero ...

Calciomercato Brescia: il primo addio, altre due partenze e un grande obiettivo Mentre in entrata si tenta il doppio colpo con il Venezia per acquisire le prestazioni dell'attaccante Francesco Forte e del difensore Modolo .

Venezia, rivelazione choc di Caldara Calciomercato.com Calcio, Promozione. Altro attaccante per il Modica: è Agoridin Dopo Paolo Genovese dalla Torrenovese, il Modica si assicura un’altra punta: si tratta di Kolawole Agoridin, 38 anni, nigeriano, centravanti. Ha giocato in Serie C1 o C2, con qualche parentesi in B co ...

Green Pass e quarantene, le nuove regole e le date da segnare Da lunedì mezza Italia passa in zona gialla, il 5 gennaio il governo discuterà se estendere a tutti il lavoratori il certificato verde. Dal 10 chi non è vaccinato non potrà muoversi con i mezzi, andar ...

Juventus, l'attaccante si sarebbe confidato con i suoi amici, svelando la prossima destinazione. La sensazione è che i prossimi giorni saranno quelli decisivi. Quelli che potrebbero ...Mentre in entrata si tenta il doppio colpo con ilper acquisire le prestazioni dell'attaccante Francesco Forte e del difensore Modolo .Dopo Paolo Genovese dalla Torrenovese, il Modica si assicura un’altra punta: si tratta di Kolawole Agoridin, 38 anni, nigeriano, centravanti. Ha giocato in Serie C1 o C2, con qualche parentesi in B co ...Da lunedì mezza Italia passa in zona gialla, il 5 gennaio il governo discuterà se estendere a tutti il lavoratori il certificato verde. Dal 10 chi non è vaccinato non potrà muoversi con i mezzi, andar ...