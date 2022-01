Calciomercato Napoli, è fatta: visite mediche e in panchina con la Juve (Di domenica 2 gennaio 2022) Per il trasferimento in prestito di Tuanzebe dal Manchester United al Napoli siamo ai dettagli. Tra oggi e domani le visite mediche. Sarà Axel Tuanzebe il primo colpo di gennaio del mercato del Napoli. Il difensore del Manchester United, in prestito all’Aston Villa in questa prima parte di stagione, quasi certamente vestirà la maglia azzurra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 2 gennaio 2022) Per il trasferimento in prestito di Tuanzebe dal Manchester United alsiamo ai dettagli. Tra oggi e domani le. Sarà Axel Tuanzebe il primo colpo di gennaio del mercato del. Il difensore del Manchester United, in prestito all’Aston Villa in questa prima parte di stagione, quasi certamente vestirà la maglia azzurra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, affare in definizione per Tuanzebe: i dettagli - DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Nuova offerta al @ManUtd per #Tuanzebe. La situazione - SkySport : Napoli, Insigne verso Toronto: l'attaccante pronto a dire sì a una mega offerta #SkySport #SkyCalciomercato… - infoitsport : Calciomercato Napoli, le mosse per gennaio - sportli26181512 : Calciomercato Napoli, le mosse per gennaio: Il primo colpo del Napoli arriva in difesa dove la cessione di Manolas… -