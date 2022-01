Calciomercato, il primo colpo è del Napoli: dallo United arriva Tuanzebe (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Calciomercato apre ufficialmente i battenti oggi (si chiuderà lunedì 31 gennaio), ma i club di serie A sono già al lavoro da settimane sulle varie trattative. E chi si appresta ad accogliere un nuovo acquisto è il Napoli, alle battute finali per il difensore centrale di proprietà del Manchester United Axel Tuanzebe. Il 24enne inglese, attualmente in prestito all'Aston Villa, è ad un passo dallo sbarco in azzurro in prestito a 500 mila euro. Per l'intesa definitiva, i due club devono solo decidere se inserire o meno un diritto di riscatto, anche se lo United non sarebbe così convinto di perdere il controllo del giocatore. Ma per un club italiano che fa affari con gli inglesi, ci sono altri che rischiano di veder saltare i propri a causa dei soldi della Premier League. Sempre ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Ilapre ufficialmente i battenti oggi (si chiuderà lunedì 31 gennaio), ma i club di serie A sono già al lavoro da settimane sulle varie trattative. E chi si appresta ad accogliere un nuovo acquisto è il, alle battute finali per il difensore centrale di proprietà del ManchesterAxel. Il 24enne inglese, attualmente in prestito all'Aston Villa, è ad un passosbarco in azzurro in prestito a 500 mila euro. Per l'intesa definitiva, i due club devono solo decidere se inserire o meno un diritto di riscatto, anche se lonon sarebbe così convinto di perdere il controllo del giocatore. Ma per un club italiano che fa affari con gli inglesi, ci sono altri che rischiano di veder saltare i propri a causa dei soldi della Premier League. Sempre ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Primo sondaggio per #Icardi del @PSG_inside - CosenzaChannel : Il primo mese dell'anno è stato foriero di rinforzi importanti in passato, così come di clamorosi flop. Qui analizz… - MyProHammers : ??CALCIOMERCATO?? Primo colpo di mercato del 2022 in casa hammers, benvenuto @pippo_jmod?? Un attaccante duttile ch… - parlodicalcio : #Calciomercato #SerieC #JuveStabia i Campani stanno lavorando su due esterni ed entrambi arrivano da Catania. Il… - Datafriedkin : RT @VoceGiallorossa: ????Richieste dalla Spagna e dalla @sampdoria per Fazio #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA #calciomercato -