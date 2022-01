Calciomercato Cagliari, Mazzarri spiazzato: nome di prestigio per l’attacco (Di domenica 2 gennaio 2022) Adem Ljajic potrebbe tornare in Italia. Fuori dai piani del Besiktas il serbo interessa a tre squadre di Serie A: Cagliari, Spezia e Genoa. Potrebbe concludersi presto l’avventura nel campionato turco di Adem Ljajic. L’attaccante serbo del Besiktas, con un passato tra Fiorentina, Inter, Roma e Torino, potrebbe tornare proprio in Italia questo gennaio. Acquistato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 2 gennaio 2022) Adem Ljajic potrebbe tornare in Italia. Fuori dai piani del Besiktas il serbo interessa a tre squadre di Serie A:, Spezia e Genoa. Potrebbe concludersi presto l’avventura nel campionato turco di Adem Ljajic. L’attaccante serbo del Besiktas, con un passato tra Fiorentina, Inter, Roma e Torino, potrebbe tornare proprio in Italia questo gennaio. Acquistato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @CagliariCalcio | Fatta per l'arrivo di #Goldaniga - DiMarzio : #Cagliari | È fatta per #Lovato, trattativa in chiusura per #Goldaniga - serieAnews_com : ???? #Cagliari, l'obiettivo è una vecchia conoscenza della Serie A: #Ljajic. Ma occhio a #Spezia e #Genoa - CalcioNews24 : Le ultime in casa #Cagliari: si attende #Calafiori e ci sono nubi sul futuro di #Nandez ?? - Fantacalcio : Il Cagliari cambia pelle: in arrivo Goldaninga e Baselli -