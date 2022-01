Calciomercato Cagliari, l’attaccante arriva dall’America? (Di domenica 2 gennaio 2022) Calciomercato Cagliari, un attaccante argentino che gioca in MLS potrebbe essere il nuovo rinforzo per la squadra sarda L’ultimo nome fra i giocatori che segue il Cagliari arriverebbe direttamente dall’America. Il profilo è quello di Valentín Castellanos, attaccante dei New York City FC, militanti nella Major League Soccer. Secondo TyC Sports, fra le squadre interessate all’attaccante argentino ci sarebbe anche la formazione rossoblù. Il prezzo del cartellino è fissato a una cifra superiore ai 15 milioni di dollari, circa 13 milioni di euro. Fra le concorrenti anche l’Olympique de Marseille, la Fiorentina, il Feyenoord e il West Ham. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022), un attaccante argentino che gioca in MLS potrebbe essere il nuovo rinforzo per la squadra sarda L’ultimo nome fra i giocatori che segue ilarriverebbe direttamente. Il profilo è quello di Valentín Castellanos, attaccante dei New York City FC, militanti nella Major League Soccer. Secondo TyC Sports, fra le squadre interessate alargentino ci sarebbe anche la formazione rossoblù. Il prezzo del cartellino è fissato a una cifra superiore ai 15 milioni di dollari, circa 13 milioni di euro. Fra le concorrenti anche l’Olympique de Marseille, la Fiorentina, il Feyenoord e il West Ham. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : .@CagliariCalcio, bloccato l'arrivo di Riccardo #Calafiori: la @OfficialASRoma attende prima di liberarlo per due m… - DiMarzio : #Cagliari | È fatta per #Lovato, trattativa in chiusura per #Goldaniga - AndreaFerr74 : RT @CentotrentunoC: #Cagliari ?? Secondo #transfermarkt, Giovanni #Simeone è stato il miglior acquisto dell'ultima sessione di calciomercat… - AndreaFerr74 : RT @CentotrentunoC: #Calciomercato ? La #Roma blocca temporaneamente il trasferimento di Riccardo #Calafiori al #Cagliari: i motivi del r… - CalcioNews24 : #Cagliari, l'ultima idea per l'attacco dall'#MLS ?? -