Calciomercato Cagliari, capitolo attaccante: tra sogno e realtà (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo il cenone di Natale ed i botti di Capodanno che hanno accolto il 2022 salutando definitivamente un 2021 che ha confermato le incertezze degli anni precedenti per colpa del Coronavirus e delle sue fastidiose varianti, i club di Serie A, Serie B e Lega Pro si preparano per solcare il difficile (e gelido) mare delle trattive invernali. Il mercato di riparazione è complicato e di difficile letture. Pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere rendono questa finestra estremamente complicata per tutti i direttori sportivi italiani ed europei. In questa fase, con i tornei pronti a ripartire dopo lo stop natalizio, le società cercano di puntellare la rosa dei rispettivi allenatori per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno. È l’ultima chance, questa, per mettere una toppa sugli errori compiuti in estate. Nello specifico, il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo il cenone di Natale ed i botti di Capodanno che hanno accolto il 2022 salutando definitivamente un 2021 che ha confermato le incertezze degli anni precedenti per colpa del Coronavirus e delle sue fastidiose varianti, i club di Serie A, Serie B e Lega Pro si preparano per solcare il difficile (e gelido) mare delle trattive invernali. Il mercato di riparazione è complicato e di difficile letture. Pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere rendono questa finestra estremamente complicata per tutti i direttori sportivi italiani ed europei. In questa fase, con i tornei pronti a ripartire dopo lo stop natalizio, le società cercano di puntellare la rosa dei rispettivi allenatori per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno. È l’ultima chance, questa, per mettere una toppa sugli errori compiuti in estate. Nello specifico, il ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @CagliariCalcio | Fatta per l'arrivo di #Goldaniga - DiMarzio : #Cagliari | È fatta per #Lovato, trattativa in chiusura per #Goldaniga - ProfidiAndrea : ? #Cagliari, preso #Goldaniga: gli altri due nomi vicini per nuovi regali a #Mazzarri #Calciomercato - CagliariNews24 : Calciomercato, il #Brescia fa gli acquisti in casa #Cagliari. Il punto - serieAnews_com : ???? #Cagliari, l'obiettivo è una vecchia conoscenza della Serie A: #Ljajic. Ma occhio a #Spezia e #Genoa -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari CALCIOMERCATO ATALANTA/ Muriel verso l'addio, ecco Azmoun ma solo a parametro zero! Lovato al Cagliari/ Calciomercato news, in arrivo in prestito dall'Atalanta Il centravanti colombiano, soprattutto a causa dello scarso minutaggio riservatogli, vorrebbe dunque provare a vivere un'...

Atalantamania: mercato già chiuso, bloccate le uscite Gli unici rimasti soddisfatti finora sono i sardi: Lovato si è già allenato con i compagni del Cagliari ed è pronto a giocare con continuità i prossimi quattro mesi e mezzo per tornare decisivo ai ...

Cagliari, calciomercato in entrata: due nomi per l’attacco Cagliari News 24 Da Galeazzi a Paola Pigni: tutti gli sportivi che ci hanno lasciato nel 2021 Applausi rigati di lacrime per i protagonisti che lo sport ha dovuto salutare nel corso del 2021. L’anno appena trascorso ha visto la scomparsa di grandi personaggi di molte discipline sportive, prota ...

Roma, Sacramento lascia: va ad allenare. Sarà Foti il vice Mourinho Il portoghese ha deciso di tentare l'esperienza da primo allenatore. Come sostituto scelto l'ex attaccante della Samp, costretto a ritirarsi a soli 27 anni ...

Lovato alnews, in arrivo in prestito dall'Atalanta Il centravanti colombiano, soprattutto a causa dello scarso minutaggio riservatogli, vorrebbe dunque provare a vivere un'...Gli unici rimasti soddisfatti finora sono i sardi: Lovato si è già allenato con i compagni deled è pronto a giocare con continuità i prossimi quattro mesi e mezzo per tornare decisivo ai ...Applausi rigati di lacrime per i protagonisti che lo sport ha dovuto salutare nel corso del 2021. L’anno appena trascorso ha visto la scomparsa di grandi personaggi di molte discipline sportive, prota ...Il portoghese ha deciso di tentare l'esperienza da primo allenatore. Come sostituto scelto l'ex attaccante della Samp, costretto a ritirarsi a soli 27 anni ...