Calcio | Premier League Rimonta Chelsea | da 0 - 2 a 2 - 2 con il Liverpool

Advertising

SkySport : Di Canio su Lukaku: 'In quell'intervista c'è tanta fragilità' #SkySport #Lukaku #DiCanio #Chelsea - SkySport : ?? CHELSEA-LIVERPOOL 2-2 Risultato finale ? ? #Mane (9’) ? #Salah (26’) ? #Kovacic (42’) ? #Pulisic (45+1’) ?… - fisco24_info : Chelsea-Liverpool 2-2, e il City scappa via: Big match di Premier si decide nel primo tempo - ETGazzetta : Chelsea-Liverpool 2-2: Reds avanti di due gol, poi raggiunti già a fine primo tempo #PremierLeague - sportli26181512 : Chelsea-Liverpool 2-2: video, gol e highlights: Gol ed emozioni nella partita di Stamford Bridge. Il Chelsea (senza… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Premier

Finisce 2 - 2 Chelsea - Liverpool gara valida per la 21esima giornata diLeague, un risultato che alla fine va bene soprattutto al... Manchester City capolista con 10 punti di vantaggio sui ...Se il Manchester City non sbaglia un colpo, le rivali fanno di tutto per agevolare la sua corsa solitaria in vetta allaLeague, come confermato dal big match odierno tra Chelsea e Liverpool, conclusosi 2 - 2. I Blues, secondi, e i Reds, terzi, dopo 21 giornate sono staccati rispettivamente di dieci e undici ...(ANSA) - ROMA, 02 GEN - Se il Manchester City non sbaglia un colpo, le rivali fanno di tutto per agevolare la sua corsa solitaria in vetta alla Premier League, come confermato dal big match ...Se il Manchester City non sbaglia un colpo, le rivali fanno di tutto per agevolare la sua corsa solitaria in vetta alla Premier League, come confermato dal big match odierno tra Chelsea e Liverpool, c ...