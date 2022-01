(Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – È, dopo anni di grave malattia. I club diPro lo piangono con dolore, È stato il presidenteSerie C per tanti lunghissimi anni. Ha creduto fortemente nel ruoloSerie C, come fucina di giovani calciatori e il calcio dei Comuni d’Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Gazzetta_it : Morto Hugo Maradona, fratello di Diego. Aveva 52 anni - SkySport : Dramma in Algeria, Sofiane Loukar muore in campo a 30 anni dopo un malore #SkySport #Algeria #SofianeLoukar #Loukar - bennygiardina : RT @FrancescoGhire2: È morto Mario Macalli, dopo anni di grave malattia. I club di Lega Pro lo piangono con dolore, È stato il presidente d… - silviorossi6 : RT @FrancescoGhire2: È morto Mario Macalli, dopo anni di grave malattia. I club di Lega Pro lo piangono con dolore, È stato il presidente d… - TV7Benevento : **Calcio: morto Mario Macalli, il cordoglio della Lega Pro**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio morto

... che era stato designato consigliere a vita dell'istituzione per i suoi alti meriti, èall'... Durante la sua permanenza al Comune di Pescia fu segretario del Pescia, l'altra sua grande ...Il 22 maggio viene trovato, suicida, Francesc Arnau: l'ex portiere del Barcellona aveva 45 ... Il 26 maggio muore, a 82 anni, una leggenda delitaliano come Tarcisio Burgnich . I lutti in ...Ho ringraziato il signor Procuratore - dice ancora Mannino - Oggi ringrazio Calisto Tanzi, alla cui memoria rendo il tributo d’onore che merita”. “Ho un debito con Calisto Tanzi che devo oggi rivelare ...Il 2021 è stato un anno complicato per tanti aspetti, ma anche per i tanti lutti tra i personaggi famosi più amati, in Italia come nel mondo. Sono tantissimi i giganti che ci ...