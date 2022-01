Caivano | raid contro la sede di un’associazione di volontariato

(Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Vandalizzata ladell’associazione ‘Un’infanzia da vivere‘ che si occupa di iniziative di solidarietà per i minori del Parco Verde di, zona della provincia di Napoli dove si trova quella che viene ritenuta una delle più grandi piazza di spaccio di droga d’Europa. Scassinata la porta, rotta l’antenna tv, ignoti hanno anche rovesciato a terra e disperso il contenuto di alcuni cassonetti. Sulla pagina Fb dell’associazione si denuncia che “i figli di Gomorra, i giovani delle piazze di spaccio, ci hanno vandalizzato e distrutto ladell’associazione“. Alla fine di ottobre scorso altro: i due pulmini con i quali i volontari dell’associazione accompagnavano i bambini del Parco di per attività ludiche sono andati a fuoco. Secondo i rappresentanti dell’associazione si è ...

