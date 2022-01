Caccia all’attaccante per gennaio: il Sassuolo pensa al dopo Boga! (Di domenica 2 gennaio 2022) dopo le visite mediche svolte, si attende solo l’ufficialità del trasferimento di Jeremie Boga all’Atalanta. Reduce da prestazioni sottotono e un periodo complicato in maglia nerovederde, l’attaccante lascia così il Sassuolo per ritrovare entusiasmo e convinzione a Bergamo. IDEA GYASI Con la pausa natalizia ormai alle spalle, il Sassuolo deve muoversi tanto dentro quanto fuori dal campo, con il mercato invernale che si aprirà ufficialmente nella giornata di domani. Ecco che, dopo l’addio dell’attaccante ivoriano, il club studia le mosse per sostituirlo: come riporta l’edizione odierna de La Nazione, i neroverdi avrebbero messo nel mirino Emmanuel Gyasi. Gyasi, Spezia, calciomercatoAlla sua quarta stagione con la maglia dello Spezia, l’esterno sembra essere il profilo individuato dalla dirigenza per il ... Leggi su rompipallone (Di domenica 2 gennaio 2022)le visite mediche svolte, si attende solo l’ufficialità del trasferimento di Jeremie Boga all’Atalanta. Reduce da prestazioni sottotono e un periodo complicato in maglia nerovederde, l’attaccante lascia così ilper ritrovare entusiasmo e convinzione a Bergamo. IDEA GYASI Con la pausa natalizia ormai alle spalle, ildeve muoversi tanto dentro quanto fuori dal campo, con il mercato invernale che si aprirà ufficialmente nella giornata di domani. Ecco che,l’addio dell’attaccante ivoriano, il club studia le mosse per sostituirlo: come riporta l’edizione odierna de La Nazione, i neroverdi avrebbero messo nel mirino Emmanuel Gyasi. Gyasi, Spezia, calciomercatoAlla sua quarta stagione con la maglia dello Spezia, l’esterno sembra essere il profilo individuato dalla dirigenza per il ...

