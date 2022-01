Buon compleanno Christy Turlington, leggenda della moda (Di domenica 2 gennaio 2022) “Sono una donna curiosa, avventurosa, perfezionista, seria e con una mente aperta. Ma la mia dote maggiore è la memoria“, così si descrive ad Elle Christy Turlington. Top model dal fascino eterno, icona indiscussa degli Anni Novanta. Proprio nel periodo d’oro della moda Christy diventa regina incontrastata delle passerelle mondiali, tra le donne più desiderate e famose al mondo. La sua bellezza eterea e sofisticata, che oggi 2 gennaio festeggia 53 anni, e che è apparsa sulle copertine delle riviste di moda più prestigiose. Bellezza contesa da Versace a Valentino, da Chanel a Prada. Tutti la ricordiamo come il volto del profumo Eternity di Calvin Klein nel 1989 e ancora nel 2014, così come di Maybelline New York. Christy Turlington: indimenticabile top ... Leggi su velvetmag (Di domenica 2 gennaio 2022) “Sono una donna curiosa, avventurosa, perfezionista, seria e con una mente aperta. Ma la mia dote maggiore è la memoria“, così si descrive ad Elle. Top model dal fascino eterno, icona indiscussa degli Anni Novanta. Proprio nel periodo d’orodiventa regina incontrastata delle passerelle mondiali, tra le donne più desiderate e famose al mondo. La sua bellezza eterea e sofisticata, che oggi 2 gennaio festeggia 53 anni, e che è apparsa sulle copertine delle riviste dipiù prestigiose. Bellezza contesa da Versace a Valentino, da Chanel a Prada. Tutti la ricordiamo come il volto del profumo Eternity di Calvin Klein nel 1989 e ancora nel 2014, così come di Maybelline New York.: indimenticabile top ...

