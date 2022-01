“Buon anno nuovo” | ecco il video con gli auguri nelle 24 lingue dell’Unione Il video del Parlamento Europeo

Advertising

borghi_claudio : Se questa differenza non appare con VIOLENTA EVIDENZA c'è un'unica definizione: FALLIMENTO. Se si sbaglia si chiede… - mengonimarco : Tutto finisce e tutto è già ricominciato. Buon anno! - Quirinale : #Mattarella: Se guardo al cammino che abbiamo fatto insieme in questi sette anni nutro fiducia. L’Italia crescerà… - calogerogemini : RT @ARitmoDelCuore: @calogerogemini Buon anno ??Calogero ??????? e buona domenica ???? - thestallion18 : @Stefafil1 Buon Anno ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Buon anno

leggi anche Non solo Mattarella: i messaggi di finedei leader esteri Un precedente in Corea ... La richiesta delle autorità è quella di "dare ilesempio alla società" e questo provvedimento ...[{'image':{'mediaId':null,'mediaUrl':null},'text':'La fine dell'emergenza Covid','index':0},{'image':{'mediaId':null,'mediaUrl':null},'text':'Berlusconi al Quirinale','index':1},{'image':{'mediaId':...Circa 400 milioni di avanzi sono rimasti sulle tavole imbandite per le feste di fine anno, in aumento del 30% rispetto allo scorso anno, pronti per essere riutilizzati in cucina anche per una crescent ...Sergio Cragnotti e Calisto Tanzi per anni sono stati sulla cresta dell'onda dell'imprenditoria italiana. Cirio e Parmalat, Lazio e Parma. A poche ore dalla scomparsa ...