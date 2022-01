Bruangel | concerto e incontro al Mo Ca di Brescia | ecco quando

(Di domenica 2 gennaio 2022)– Giovedì 6 gennaio alle ore 20.45 presso Mo.Ca – Centro per le Nuove Culture a, quinto appuntamento di una serie di 10 incontri con musiciste / cantantine che presenteranno brani del loro repertorio e non solo. Fra i vari branidialogherà, con Laura Pescatori, autrice di “Femita – Femmine Rock Dello Stivale” e conduttrice ogni settimana di “Rebel Girls” sulle frequenze di Radio Onda D’Urto, Jean-Luc Stote, giornalista musicale e presidente dell’Associazione Festa della Musica, e il pubblico presente. Inoltre, ad ogni artista musicale è stata abbinata una fotografana, che realizzeranno in un ambiente di loro scelta una serie di scatti con lo scopo di valorizzare le qualità e la personalità di entrambe. Da questi incontri nascerà ...

