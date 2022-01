Bomba a orologeria al largo del Tamigi (Di domenica 2 gennaio 2022) Dal 1944, l’estuario del Tamigi non è più solo. Insieme ai sassi e la sabbia che vengono levigati e trasportato dal placido corso del fiume inglese, c’è un oggetto inanimato che giace sul fondale e i cui alberi sono visibili anche quando il mare si ingrossa e incontra l’acqua dolce. Quel relitto è di una InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 2 gennaio 2022) Dal 1944, l’estuario delnon è più solo. Insieme ai sassi e la sabbia che vengono levigati e trasportato dal placido corso del fiume inglese, c’è un oggetto inanimato che giace sul fondale e i cui alberi sono visibili anche quando il mare si ingrossa e incontra l’acqua dolce. Quel relitto è di una InsideOver.

Advertising

GarziaFlaminia : RT @idiripitinti: È tornata in careggiata al centro delle dinamiche e ha deciso di nominare la lavapiatti, lei è tornata ad essere la bomba… - implacata : RT @idiripitinti: È tornata in careggiata al centro delle dinamiche e ha deciso di nominare la lavapiatti, lei è tornata ad essere la bomba… - gracehatesavcds : Il bello è che quando sono arrabbiata, tipo bomba a orologeria, inizio a utilizzare il sarcasmo perché altrimenti p… - idiripitinti : È tornata in careggiata al centro delle dinamiche e ha deciso di nominare la lavapiatti, lei è tornata ad essere la… - Roberto29732938 : RT @miia_2018: Mislav Kolakušic: 'L'apartheid del covid è contrario ai diritti fondamentali. I vaccini non tutelano dall'infezione. Nel 20… -