Bologna | Bazzani entra nello staff come collaboratore tecnico | il comunicato

(Di domenica 2 gennaio 2022) Fabio, ex attaccante e commentatore per DAZN, è ufficialmentetodeldi Mihajlovic Fabioè un nuovodeldi Sinisa Mihajlovic. Ilufficiale del club.– «IlFc 1909 comunica che da oggi Fabio, 20/10/1976)a far parte dellodi Sinisa Mihajlovic: a lui il più cordiale benvenuto nella famiglia rossoblù. Al contempo il Club desidera ringraziare con affetto Diego Gabriel Raimondi per la professionalità e la grande ...

Advertising

CalcioNews24 : #Bologna, Bazzani entra nello staff tecnico ?? - infoitsport : Bologna, Bazzani entra nello staff tecnico di Mihajlovic - CalcioPillole : Il #Bologna di #Mihajlovic rende noto con un comunicato che Fabio #Bazzani entra a far parte dello staff tecnico ro… - clubdoria46 : #Sampdoria, #Bazzani lascia #DAZN e trova squadra in #SerieA #Samp - SpazioInter : Nuovo dirigente al Bologna, ha appena lasciato Dazn - -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Bazzani

Fabioentra ufficialmente nelCalcio : ad annunciarlo è stato il club rossoblù, spiegando che l'ex attaccante bolognese è entrato nello staff di Sinisa Mihajlovic come "collaboratore tecnico"...Questo il comunicato del club: "lFc 1909 comunica che da oggi Fabio, 20/10/1976) entra a far parte dello staff di Sinisa Mihajlovic come collaboratore tecnico: a lui il più ...Ecco il comunicato ufficiale del club: “Il Bologna Fc 1909 comunica che da oggi Fabio Bazzani (Bologna, 20/10/1976) entra a far parte dello staff di Sinisa Mihajlovic come collaboratore tecnico: a lui ...Il Bologna ha comunicato che "Fabio Bazzani (Bologna, 20/10/1976) entra a far parte dello staff di Sinisa Mihajlovic come collaboratore tecnico: a ...