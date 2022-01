Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti domenica 2 gennaio

(Di domenica 2 gennaio 2022) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a2022. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 10.426 nuovi, 45, 3.184, 29.062 tamponi molecolari, 216 (-6) ricoverati in terapia intensiva, 2.052 (+107) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Lombardia: il bollettino e i numeri odierni del #2gennaio #Coronavirus #COVID19 - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 2 gennaio: I numeri su casi, ricoveri e morti da… - novasocialnews : Covid oggi Lombardia, 37.270 contagi e 37 morti: bollettino 1 gennaio - RedazioneLaNews : #Milano Bollettino Milano e Lombardia oggi: +37mila contagi, +86 ricoverati - VELOSPORT1960 : Numeri covid della regione -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Lombardia

Lo riferisce ildella Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia è di ...FRIULI VENEZIA GIULIA Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.282 tamponi molecolari sono stati ...Coronavirus2 gennaio/ Zona gialla da domani: positività al 18% VARIANTE OMICRON PIÙ CONTAGIOSA, MENO LETALE Il Covid da variante Omicron si manifesta soprattutto nel sistema ...Coronavirus, il BOLLETTINO della LOMBARDIA di domenica 2 gennaio 2022: ecco i numeri su nuovi contagi, morti e guariti della Regione.Aumentano i ricoveri per Covid: in un giorno le percentuali dei posti letto occupati nei reparti in area non critica o in terapia intensiva, a seconda ...