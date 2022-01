Boldi e De Sica, avevano veramente litigato? Finalmente l’amara verità (Di domenica 2 gennaio 2022) Massimo Boldi e Christian De Sica hanno contraddistinto gli ultimi trent’anni della nostra cinematografia. Spesso insieme, ma a lungo anche separati. Perché quella coppia vincente ha deciso di dividersi e hanno realmente litigato? Ecco tutta la verità. Massimo-Boldi-Christian-De-Sica-AltranotiziaMassimo Boldi e Christian De Sica. Per almeno due generazioni di spettatori i loro film sono stati un appuntamento fisso, irrinunciabile. In tanti ricordano a memoria quasi tutti i titoli e li snocciolano come un tempo si faceva con le grandi formazioni di calcio. Vacanze di Natale ’90, Vacanze di Natale ’91, Anni ’90, Vacanze di Natale ’95, Paparazzi, Vacanze di Natale 2000, S.P.Q.R., Merry Christmas, Christmas in Love, Natale sul Nilo, ... Leggi su altranotizia (Di domenica 2 gennaio 2022) Massimoe Christian Dehanno contraddistinto gli ultimi trent’anni della nostra cinematografia. Spesso insieme, ma a lungo anche separati. Perché quella coppia vincente ha deciso di dividersi e hanno realmente? Ecco tutta la. Massimo--Christian-De--AltranotiziaMassimoe Christian De. Per almeno due generazioni di spettatori i loro film sono stati un appuntamento fisso, irrinunciabile. In tanti ricordano a memoria quasi tutti i titoli e li snocciolano come un tempo si faceva con le grandi formazioni di calcio. Vacanze di Natale ’90, Vacanze di Natale ’91, Anni ’90, Vacanze di Natale ’95, Paparazzi, Vacanze di Natale 2000, S.P.Q.R., Merry Christmas, Christmas in Love, Natale sul Nilo, ...

