Belli Ciao | Pio e Amedeo spiegano come è nato il film

(Di domenica 2 gennaio 2022) Pio ehanno parlato dinel corso di un'intervista con Repubblica; i due comici hanno spiegato la genesi dele la differenza tra comicità per la TV e per il cinema. Pio ehanno celebrato il Capodanno 2022 al cinema e hanno raccolto il testimone di Checco Zalone. A proposito di, i due comici hanno spiegato a Repubblica la genesi del loro titolo e la differenza tra comicità per la TV e per il cinema. Pio esi sono soffermati sulla tematica trattata dal loroe sul complesso rapporto tra Nord e Sud. Pio ehanno raccontato: "È un tema battuto ma questo è unmoderno che sviscera il sentimento della ...

mimmetto81 : ciao a belli - VisionDistrib : Pio e Amedeo, come sempre imprevedibili! ???? Vi aspettano al cinema con Belli Ciao, un film diretto da Gennaro Nunz… - DietrolaNotizia : Pio e Amedeo: Belli Ciao trionfa al box office - fisco24_info : Incassi, Pio e Amedeo subito in testa al box office: Belli ciao al debutto batte Matrix Resurrections e Spider-Man - Vash_the_Stampe : @LeitnerMaria Maria,oggi a motori,te graziosa,capelli super biondi ,camicetta bella e gonna originale,servizi belli… -

Ha debuttato al cinema a Capodanno ed è subito balzato in testa al botteghino, la commedia di e con Pio e Amedeo diretta da Gennaro Nunziante che ha scritto il film insieme ai due attori comici pugliesi. Al primo giorno di uscita ha infatti totalizzato un incasso di ...