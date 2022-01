Belen vola via con l’amica di sempre | vacanza senza figli

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 2 gennaio 2022) Un bel taglio ai capelli econ la frangia è bellissima. Non c’è solo il nuovo look in questo inizio anno ma anche la primae questa volta non è con un amore, non è con ima con Patrizia Griffini.Rodriguez ha festeggiato il Natale a Milano, si è posi spostata con la famiglia in montagna tra la neve e ha brindato al nuovo anno. Il tempo di tornare a casa, riempire un’altra valigia e attendere l’aereo per una nuova destinazione. Questa voltaparte da sola, anzi parte condi, Patrizia Griffini. Lei è tra le persone più care e fedeli, è leiche non l’ha mai lasciata sola, che l’hacompresa, consigliata e accolta quando c’era un momento difficile. Forse questo è ancora un momento ...