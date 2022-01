Beautiful anticipazioni | Zoe e Carter presto sposi | il matrimonio si farà?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 2 gennaio 2022) Che cosa succederà nella puntata diin onda domani, 3 gennaio 2022? Come sempre lo scopriamo con le nostreche ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. I colpi di scena non mancano mai nella soap americana, anche un allarme anti incendio in questi ultimi episodi e una proposta di. Succede davvero sempre di tutto! Hope e Liam si confrontano per l’ennesima volta su quello che sta succedendo con Thomas ma hanno dei punti di vista diametralmente opposti e non riescono a trovare una quadra. Zoe (Kiara Barnes) vorrebbe dei segnali da parte di Zende (Delon De Metz), che, nascondendole il messaggio che le aveva scritto e che mai era partito, sembra spingerla ad accettare la proposta di(Lawrence Saint-Victor)…E alla fine infatti a quanto pare, la ...