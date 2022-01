Battipaglia | 10 milioni per campo S Anna | ferrovia | palazzetto e demolizioni in litoranea

(Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “Rigenerazione urbana: i Ministeri alle Finanze e alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile hanno finanziato quattro nostri progetti per un totale di 10di euro”. Il sindaco del Comune di, Cecilia Francese, illustra i dettagli dell’importate traguardo raggiunto: “I due Ministeri hanno individuato il Comune ditra i beneficiari del contributo rivolto ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana. Quattro le proposte progettuali, candidate il 4 giugno 2021, destinatarie di un finanziamento complessivo di 9,950. I progetti riguardanosportivo Sant’(importo finanziato: 4,5di euro); area sottostazioneria (ex B7) e area ...

