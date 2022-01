Bassetti per il 2022 ipotizza il 95% di italiani protetti dal Covid a primavera (Di domenica 2 gennaio 2022) Matteo . Massimo Galli auspica un vaccino ‘universale’ più efficace. Andrea Crisanti solleva dubbi sulla strategia anti coronavirus. Fabrizio Pregliasco vede ancora la mascherina protagonista. Inizia il nuovo anno e il Covid, complice la variante Omicron, è ancora protagonista, in Italia e non solo. Tra previsioni e auspici, gli esperti che hanno accompagnato l’Italia nei primi 2 anni di pandemia si pronunciano ora sul 2022 tra speranze, scenari, critiche, suggerimenti. Bassetti – “Per la primavera 2022 avremo il 95% della popolazione protetta” da Covid-19, “o per via diretta perché le persone hanno fatto la malattia o indirettamente perché coperte dal vaccino. In entrambi i casi ci sarà una protezione contro la malattia grave e quindi avremo depotenziato il virus”, dice ... Leggi su lopinionista (Di domenica 2 gennaio 2022) Matteo . Massimo Galli auspica un vaccino ‘universale’ più efficace. Andrea Crisanti solleva dubbi sulla strategia anti coronavirus. Fabrizio Pregliasco vede ancora la mascherina protagonista. Inizia il nuovo anno e il, complice la variante Omicron, è ancora protagonista, in Italia e non solo. Tra previsioni e auspici, gli esperti che hanno accompagnato l’Italia nei primi 2 anni di pandemia si pronunciano ora sultra speranze, scenari, critiche, suggerimenti.– “Per laavremo il 95% della popolazione protetta” da-19, “o per via diretta perché le persone hanno fatto la malattia o indirettamente perché coperte dal vaccino. In entrambi i casi ci sarà una protezione contro la malattia grave e quindi avremo depotenziato il virus”, dice ...

