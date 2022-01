Balloon Museum: alla scoperta della prima esposizione di arte gonfiabile in Italia (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Balloon Museum è una mostra composta interamente da palloncini e gonfiabili, arriva in Italia per la prima volta, dal 7 dicembre al 5 marzo. L’area messa a disposizione per questa esposizione è l’ex deposito Atac, che si trova in Viale Angelico a Roma. Questo spazio di 4500 metri quadri di colorata leggerezza, è stato riqualificato grazie ad un progetto il PratiBus District, che si occupa proprio di creare valore attraverso la rigenerazione temporanea di immobili in disuso. Mentre le istallazioni presenti all’interno sono state realizzate da artisti internazionali. Il Balloon Museum e la frivolezza del palloncino È un museo che mette al centro di interesse il palloncino, nelle sue diverse forme e applicazioni. In un momento in cui si ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) Ilè una mostra composta interamente da palloncini e gonfiabili, arriva inper lavolta, dal 7 dicembre al 5 marzo. L’area messa a disposizione per questaè l’ex deposito Atac, che si trova in Viale Angelico a Roma. Questo spazio di 4500 metri quadri di colorata leggerezza, è stato riqualificato grazie ad un progetto il PratiBus District, che si occupa proprio di creare valore attraverso la rigenerazione temporanea di immobili in disuso. Mentre le istzioni presenti all’interno sono state realizzate da artisti internazionali. Ile la frivolezza del palloncino È un museo che mette al centro di interesse il palloncino, nelle sue diverse forme e applicazioni. In un momento in cui si ha ...

Advertising

annainrome : RT @Ales_1981: Su Instagram stanno tutti al balloon museum e penso che non mi tufferei in quelle bolle dove avete annaspato tutti nemmeno s… - _sapacio : apro instagram e sono tutti al balloon museum, vorrei andarci anche io ma molto probabilmente l’ansia-19 mi divorerebbe l’anima e la pelle - barba_emme : RT @Ales_1981: Su Instagram stanno tutti al balloon museum e penso che non mi tufferei in quelle bolle dove avete annaspato tutti nemmeno s… - sigi91 : RT @Ales_1981: Su Instagram stanno tutti al balloon museum e penso che non mi tufferei in quelle bolle dove avete annaspato tutti nemmeno s… - Ales_1981 : Su Instagram stanno tutti al balloon museum e penso che non mi tufferei in quelle bolle dove avete annaspato tutti… -