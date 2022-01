Advertising

sportli26181512 : #Azpilicueta accusa Mané: 'Gomitata volontaria, era da rosso': Dopo il 2-2 casalingo contro il Liverpool il difenso… -

Ultime Notizie dalla rete : Azpilicueta accusa

Corriere dello Sport

"Non ha cercato il contrasto e non ha neanche guardato la palla - ha dettoai microfoni di Sky - . Mi ha colpito con il gomito ed era chiaramente rosso per Mané" . A nulla sono valse le ...Tuchel con il dubbio sulla presenza di Lukaku cheun problema alla caviglia ma che è tornato ... Nel 3 - 4 - 2 - 1 dunque spazio a, Christensen e Rüdiger in difesa; centrocampo con ...I primi istanti della gara tra Chelsea e Liverpool sono stati caratterizzati da un episodio che ha fatto infuriare la squadra di Tuchel ...