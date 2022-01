“Avevo tanta paura”: accuse gravissime al Presidente Joe Biden! (Di domenica 2 gennaio 2022) Si è trattato di un fulmine a ciel sereno – quello che si è scagliato qualche giorno or sono contro la Casa Bianca. Se fossero vere, infatti, le accuse rivolte al Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden sarebbe al centro, di nuovo, di un’importante ciclone mediatico che ha già colpito in passato suoi illustri predecessori. Ma andiamo con ordine. Ospite della trasmissione radiofonica ‘La Zanzara’, Tara Reade, all’epoca dei fatti giovane collaboratrice dell’ex senatore, ha confessato di essere stata molestata sessualmente proprio da Biden: “Ero parte del suo staff, ho lavorato per Joe Biden nel suo staff del Senato dal 1992 al 1993 e, quando ho lavorato lì, mi ha aggredito sessualmente”. Senza peli sulla lingua, la 57enne ha continuato il terribile racconto avvenuto 28 anni fa: “Nel 1993, mi è stato chiesto di portargli la ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 2 gennaio 2022) Si è trattato di un fulmine a ciel sereno – quello che si è scagliato qualche giorno or sono contro la Casa Bianca. Se fossero vere, infatti, lerivolte aldegli Stati Uniti d’America, Joe Biden sarebbe al centro, di nuovo, di un’importante ciclone mediatico che ha già colpito in passato suoi illustri predecessori. Ma andiamo con ordine. Ospite della trasmissione radiofonica ‘La Zanzara’, Tara Reade, all’epoca dei fatti giovane collaboratrice dell’ex senatore, ha confessato di essere stata molestata sessualmente proprio da Biden: “Ero parte del suo staff, ho lavorato per Joe Biden nel suo staff del Senato dal 1992 al 1993 e, quando ho lavorato lì, mi ha aggredito sessualmente”. Senza peli sulla lingua, la 57enne ha continuato il terribile racconto avvenuto 28 anni fa: “Nel 1993, mi è stato chiesto di portargli la ...

"Avevo tanta paura": accuse gravissime al Presidente Joe Biden! Periodico Italiano

