Atp Cup: Zverev fermato dalla Gran Bretagna, lezione Usa al Canada (Di domenica 2 gennaio 2022) Day 2 alla Atp Cup di Sydney (1 - 9 gennaio) dove si è inaugurata la campagna del Gruppo C e così anche la stagione del n. 3 al mondo Alexander Zverev. Nella sfida della sessione serale tra Germania e ... Leggi su gazzetta (Di domenica 2 gennaio 2022) Day 2 alla Atp Cup di Sydney (1 - 9 gennaio) dove si è inaugurata la campagna del Gruppo C e così anche la stagione del n. 3 al mondo Alexander. Nella sfida della sessione serale tra Germania e ...

Advertising

Gazzetta_it : Atp Cup, Sinner a tutta velocità: Italia-Australia 1-0 #tennis - Gazzetta_it : Un inviato speciale all'ATP Cup, dove l'Italia affronta l'Australia: il backstage degli azzurri raccontato da… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP CUP, ITALIA-AUSTRALIA 1-0 Sinner batte Purcell in due set (6-1, 6-3) #SkySport #SkyTennis… - OA_Sport : Italia ko nel doppio, la strada in ATP Cup è in salita - sportface2016 : #AtpCup 2022 #Bolelli e #Berrettini sconfitti in due set da #Peers e #Saville, l'#Australia batte l'#Italia 2-1 -