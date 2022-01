ATP Cup, il ciclone-Sinner si abbatte su Purcell. Italia avanti, ora Berrettini (Di domenica 2 gennaio 2022) Dura appena un’ora l’esordio stagionale di Jannik Sinner: Purcell viene sconfitto nettamente e l’Italia parte bene nell’ATP Cup Il 2022 di Jannik Sinner si apre nel migliore dei modi. All’esordio stagionale e nell’ATP Cup, l’altoatesino vince il primo match, superando l’australiano Max Purcell e permettendo all’Italia di andare sull’1-0. A breve toccherà a Matteo Berrettini, al rientro dopo l’infortunio, per provare a chiudere la pratica Australia contro Alex De Minaur. No-match Non c’è praticamente storia tra Jannik Sinner e Max Purcell nella prima sfida tra Italia ed Australia. Il numero 10 del Ranking non si fa distrarre dal cambio di avversario in corsa (Duckworth ha rinunciato per un problema all’anca) ... Leggi su zon (Di domenica 2 gennaio 2022) Dura appena un’ora l’esordio stagionale di Jannikviene sconfitto nettamente e l’parte bene nell’ATP Cup Il 2022 di Janniksi apre nel migliore dei modi. All’esordio stagionale e nell’ATP Cup, l’altoatesino vince il primo match, superando l’australiano Maxe permettendo all’di andare sull’1-0. A breve toccherà a Matteo, al rientro dopo l’infortunio, per provare a chiudere la pratica Australia contro Alex De Minaur. No-match Non c’è praticamente storia tra Jannike Maxnella prima sfida traed Australia. Il numero 10 del Ranking non si fa distrarre dal cambio di avversario in corsa (Duckworth ha rinunciato per un problema all’anca) ...

