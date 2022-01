Atp Cup 2022: tutto facile per gli Usa contro il Canada, la Russia fatica ma batte la Francia (Di domenica 2 gennaio 2022) tutto facile per gli Usa, che vincono all’esordio in Atp Cup 2022 per 3-0 contro il Canada. Ad aprire le danze sono stati Brayden Schner e John Isner, con lo statunitense che ha avuto la meglio in due set (6-1 6-3). Nel match successivo altro ko per il Canada, con Felix Auger-Aliassime sconfitto in tre set contro Taylor Fritz (6(6)-7 6-4 6-4). Niente da fare per i canadesi, costretti ad arrendersi anche nel doppio tra Shapolavove/Auger-ALiassime e Fritz/Isner (6-4 6-4). I GIOCATORI DI TUTTE LE SQUADRE I GIRONI IL MONTEPREMI PROGRAMMA, DATE, ORARI La Russia fatica ma conquista la vittoria all’esordio contro la Francia. A decidere la sfida è stato il doppio vinto da Medvedev/Safiullin ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022)per gli Usa, che vincono all’esordio in Atp Cupper 3-0il. Ad aprire le danze sono stati Brayden Schner e John Isner, con lo statunitense che ha avuto la meglio in due set (6-1 6-3). Nel match successivo altro ko per il, con Felix Auger-Aliassime sconfitto in tre setTaylor Fritz (6(6)-7 6-4 6-4). Niente da fare per i canadesi, costretti ad arrendersi anche nel doppio tra Shapolavove/Auger-ALiassime e Fritz/Isner (6-4 6-4). I GIOCATORI DI TUTTE LE SQUADRE I GIRONI IL MONTEPREMI PROGRAMMA, DATE, ORARI Lama conquista la vittoria all’esordiola. A decidere la sfida è stato il doppio vinto da Medvedev/Safiullin ...

