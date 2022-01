ATP Cup 2022, cambia l’avversario di Jannik Sinner: esordirà contro Max Purcell (Di domenica 2 gennaio 2022) Subito un colpo di scena alla ATP Cup 2022 per l’Italia, che questa mattina (ovvero nella serata oceanica) farà il suo esordio nella competizione a Sydney contro i padroni di casa dell’Australia. Jannik Sinner avrebbe dovuto disputare il primo singolare contro James Duckworth, n.49 del ranking mondiale. Il capitano Lleyton Hewitt, tuttavia, ha optato per un cambio dell’ultimo minuto. l’avversario dell’altoatesino sarà dunque Max Purcell, n.176 della classifica ATP. Esistono due precedenti tra i due giocatori, giocati negli Slam ed entrambi a favore del portacolori del Bel Paese. Il primo risale agli Australian Open 2020 (7-6, 6-2, 6-4), il secondo agli US Open 2021 (6-4, 6-2, 4-6, 6-2). Trattandosi di un esordio stagionale, ad ogni modo, nessun rivale può venire ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) Subito un colpo di scena alla ATP Cupper l’Italia, che questa mattina (ovvero nella serata oceanica) farà il suo esordio nella competizione a Sydneyi padroni di casa dell’Australia.avrebbe dovuto disputare il primo singolareJames Duckworth, n.49 del ranking mondiale. Il capitano Lleyton Hewitt, tuttavia, ha optato per un cambio dell’ultimo minuto.dell’altoatesino sarà dunque Max, n.176 della classifica ATP. Esistono due precedenti tra i due giocatori, giocati negli Slam ed entrambi a favore del portacolori del Bel Paese. Il primo risale agli Australian Open 2020 (7-6, 6-2, 6-4), il secondo agli US Open 2021 (6-4, 6-2, 4-6, 6-2). Trattandosi di un esordio stagionale, ad ogni modo, nessun rivale può venire ...

Advertising

OA_Sport : #Tennis, Italia-Australia oggi, ATP Cup 2022: orari, programma, tv, streaming. #Sinner e #Berrettini in singolare… - greekgodd27 : RT @FiorinoLuca: Jannik #Sinner ???? esordirà contro Max Purcell (e non James Duckworth). L’Italia in ATP Cup sarà trasmessa in diretta su @… - infoitsport : ATP Cup: una piogga di dollari e punti per tutti - FiorinoLuca : Jannik #Sinner ???? esordirà contro Max Purcell (e non James Duckworth). L’Italia in ATP Cup sarà trasmessa in diret… - zazoomblog : Italia-Australia oggi ATP Cup 2022: orari programma tv streaming. Sinner e Berrettini in singolare - #Italia-Austr… -