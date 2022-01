Atletico Madrid-Rayo Vallecano, le formazioni ufficiali (Di domenica 2 gennaio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Rayo Vallecano, gara valida per la diciannovesima giornata di Liga. Dirigerà l’incontro l’arbitro Jorge Figueroa Vazquez. Calcio d’inizio ore 16:15 al Wanda Metropolitano di Madrid. Non è di certo ai livelli del derby contro gli eterni rivali del Real Madrid, ma la gara di oggi pomeriggio per i Colchoneros assume una certa importanza. Al quinto posto in classifica a solo un punto di distanza dal quarto posto occupato proprio dal Rayo, l’Atletico deve assolutamente tornare alla vittoria. Nelle ultime uscite prima della pausa natalizia infatti, la squadra di Simeone è incappata in ben quattro sconfitte di fila scivolando ad una distanza di ben 16 punti dai ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 2 gennaio 2022) Riportiamo ledi, gara valida per la diciannovesima giornata di Liga. Dirigerà l’incontro l’arbitro Jorge Figueroa Vazquez. Calcio d’inizio ore 16:15 al Wanda Metropolitano di. Non è di certo ai livelli del derby contro gli eterni rivali del Real, ma la gara di oggi pomeriggio per i Colchoneros assume una certa importanza. Al quinto posto in classifica a solo un punto di distanza dal quarto posto occupato proprio dal, l’deve assolutamente tornare alla vittoria. Nelle ultime uscite prima della pausa natalizia infatti, la squadra di Simeone è incappata in ben quattro sconfitte di fila scivolando ad una distanza di ben 16 punti dai ...

