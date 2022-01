Assegno unico, al via le domande: fino a 175 euro al mese per ogni figlio. Ecco come fare richiesta (Di domenica 2 gennaio 2022) È tutto pronto per l’Assegno unico per i figli a carico la cui erogazione comincerà nel mese di marzo 2022. Un Assegno che non riguarda solo i lavoratori dipendenti ma anche gli autonomi, i pensionati e i disoccupati. Da ieri, 1° gennaio, le domande possono essere presentate all’Inps dai cittadini italiani o europei o che comunque abbiano un permesso di soggiorno e siano residenti nel nostro Paese da almeno due anni. L’Assegno scatta al settimo mese di gravidanza e dura fino ai 18 anni di età del figlio; in alcuni casi può arrivare a 21 anni; non ha limiti d’età, invece, per i figli disabili. L’importo cambia in base al reddito della famiglia, dunque in base all’Isee: non scende mai sotto i 50 euro ... Leggi su open.online (Di domenica 2 gennaio 2022) È tutto pronto per l’per i figli a carico la cui erogazione comincerà neldi marzo 2022. Unche non riguarda solo i lavoratori dipendenti ma anche gli autonomi, i pensionati e i disoccupati. Da ieri, 1° gennaio, lepossono essere presentate all’Inps dai cittadini italiani opei o che comunque abbiano un permesso di soggiorno e siano residenti nel nostro Paese da almeno due anni. L’scatta al settimodi gravidanza e duraai 18 anni di età del; in alcuni casi può arrivare a 21 anni; non ha limiti d’età, invece, per i figli disabili. L’importo cambia in base al reddito della famiglia, dunque in base all’Isee: non scende mai sotto i 50...

