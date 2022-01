Assalto a Capitol Hill | la testimonianza della figlia Ivanka inguaia Donald Trump | provò a fermarlo due volte

(Di domenica 2 gennaio 2022) La commissione parlamentare che indaga sull’al Congresso del 6 gennaio aha una «di prima mano» secondo cuie all’epoca consigliera dell’ex presidente, chiese «di fermare le violenze per almeno due». A riferirlo a Abc News è stata la deputata Liz Cheney, vicepresidenteCommissione d’inchiesta sull’al Congresso statunitense. Il collega democratico Bennie Thompson, presidentecommissione, si è limitato a riferire che la commissione di inchiesta «ha unasignificativa che ci porta a credere che alla Casa Bianca fu detto di fare qualcosa» per ...

'Stop alla violenza'. È quanto avrebbe chiesto al padre per almeno due volte in occasione dell'e degli scontri a . La commissione parlamentare che indaga sull'al Congresso ha una 'testimonianza di prima mano' che durante l'attacco Ivanka Trump, figlia e consigliera dell'allora presidente Donald Trump, gli chiese 'per almeno due volte 'per favore ...La commissione parlamentare che indaga sull'al Congresso del 6 gennaio aHill ha una "testimonianza di prima mano" secondo cui Ivanka Trump, figlia e all'epoca consigliera dell'ex presidente Donald Trump , chiese "di fermare le ...La commissione parlamentare che indaga sull'assalto a Capitol Hill ha una "testimonianza di prima mano" che durante l'attacco Ivanka Trump, figlia e consigliera dell'allora presidente Donald Trump, gl ...«Stop alla violenza». È quanto avrebbe chiesto Ivanka Trump al padre Donald Trump per almeno due volte in occasione dell'assalto e degli scontri a Capitol Hill.