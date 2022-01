Ascolti TV 1 gennaio, primo dell'anno senza 'Champagne' per L'Eredità (Di domenica 2 gennaio 2022) Il primo giorno dell'anno ha fatto il suo debutto in un sabato particolare, in special modo per quanto riguarda gli Ascolti tv di Rai e Mediaset. Se in prima serata sono stati trasmessi dei programmi cult ed emozionanti, il resto della giornata è stato caratterizzato da commedie e film di vario genere. Non è mancato l'appuntamento con L'Eredità, ma la prima puntata del nuovo anno non ha portato festeggiamenti per via della nuova campionessa Francesca. Ascolti TV 1 gennaio, Prime Time di Rai 1 con Roberto Bolle A deliziare il pubblico di Rai 1, in prima serata, ci ha pensato Roberto Bolle con il suo Danza con me. A seguire lo spettacolo sono stati 3.6 milioni di spettatori, equivalenti ad uno share del 18.2%. La rete ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 2 gennaio 2022) Ilgiornoha fatto il suo debutto in un sabato particolare, in special modo per quanto riguarda glitv di Rai e Mediaset. Se in prima serata sono stati trasmessi dei programmi cult ed emozionanti, il restoa giornata è stato caratterizzato da commedie e film di vario genere. Non è mancato l'appuntamento con L', ma la prima puntata del nuovonon ha portato festeggiamenti per viaa nuova campionessa Francesca.TV 1, Prime Time di Rai 1 con Roberto Bolle A deliziare il pubblico di Rai 1, in prima serata, ci ha pensato Roberto Bolle con il suo Danza con me. A seguire lo spettacolo sono stati 3.6 milioni di spettatori, equivalenti ad uno share del 18.2%. La rete ...

Advertising

davidemaggio : #AscoltiTV | Sabato 1 gennaio 2022· Danza con Me vince con il 18.2%, Un Natale al Sud 11.8%. Benissimo Mamma ho p… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv sabato 1 gennaio 2022, Danza con me 18.2%, Un Natale al Sud 11.8% - infoitcultura : Ascolti tv, 1 gennaio 2022: Danza con me (Roberto Bolle), Un Natale al Sud - infoitcultura : Ascolti tv 1 gennaio 2022: Bolle non delude, Mamma ho perso l’aereo vola - infoitcultura : Ascolti Tv sabato 1 gennaio 2022, Danza con me 18.2%, Un Natale al Sud 11.8% -