Articolo Uno e il ritorno nel PD | D’Alema | “Guariti dalla malattia terribile del renzismo” La replica di Renzi

(Di domenica 2 gennaio 2022) Un inizio anno che preannuncia un periodo politico di cambiamenti e smottamenti, il cui apice si avrà con l’elezione del presidente della Repubblica tra circa un mese. La stagione di ricomposizione del quadro politico viene inaugurata da Massimo, ex presidente del Consiglio e tra i fondatori diUno, che lancia l’invito per un rientro tra le fila del Partito Democratico.commenta che l’allontanamento da Matteoapre la strada per una svolta progressista del PD, preludio alla creazione di un campo unitario. L’era delviene definita dall’ex premier “una“, suscitando le reazioni di Italia Viva, e lapiccata del suo segretario.Uno, ...

E' la risposta laconica che arriva dal Nazareno a chi chiede un commento alle affermazioni di Massimo D'Alema durante il brindisi di fine anno, via Zoom, di. 'No' di Base Riformista , la ...