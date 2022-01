Anziana ritrovata a Ponte | la Protezione Civile | “Il lavoro di squadra premia sempre” 

(Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Un capodanno di ansia e apprensione per isi ma con un lieto fine giunto intorno alle ore 22 per il ritrovamento della signora Grazia scomparsa da casa intorno alle ore 13:00. “Sono molto felice e soddisfatta del risultato raggiunto – dichiara Maria Fatima Simeone, Consigliere Comunale dicon delega allae coordinatrice del gruppo comunale di– Con soddisfazione e gratitudine è stato svolto un ottimosoprattutto grazie alla collaborazione ed il buon coordinamento che c’è stato sin da subito con le forze dell’ ordine (carabinieri, polizia municipale) e i vigili del fuoco intervenuti repentinamente. È doveroso ringraziare tutti i cittadini e tutti i volontari ...

