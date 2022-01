Angelus, il Papa: l’invito per il nostro cuore spesso disordinato (Di domenica 2 gennaio 2022) Nel consueto appuntamento domenicale dell’Angelus, il Santo Padre ci invita ancora a riflettere e a meditare sul mistero del Natale, invitandoci ad entrare in intimità con il Signore e ad aprirgli le porte del nostro cuore. Come? “Non dobbiamo avere paura se il nostro cuore è disordinato” – ha detto il Papa. Parliamo a Gesù L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 2 gennaio 2022) Nel consueto appuntamento domenicale dell’, il Santo Padre ci invita ancora a riflettere e a meditare sul mistero del Natale, invitandoci ad entrare in intimità con il Signore e ad aprirgli le porte del. Come? “Non dobbiamo avere paura se il” – ha detto il. Parliamo a Gesù L'articolo proviene da La Luce di Maria.

