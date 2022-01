(Di domenica 2 gennaio 2022) ROMA – “Per il 2022 non faccio previsioni. La fine della pandemia? Magari. Ma il problema sono le scelte che facciamo. Se andiamo avcosì, siamo nelle mani del processo di evoluzione del virus”. Lo dice, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova. Guardando allo scenario che si prospetta per il 2022, alle ultime misure del 2021 e alla variante Omicron di Sar-CoV-2 che corre sempre più veloce facendo impennare i contagi,dice la sua parlando con l’Adnkronos Salute. Il virologo aveva definito “non supportate dai dati” le nuove regolequarantena dei contatti stretti di positivi (eliminata per i vaccinati da meno di 4 mesi o con richiamo fatto, a patto che si autosorveglino e indossino la mascherina Ffp2). ...

Se andiamo avanti così, siamo nelle mani del processo di evoluzione del virus', dice il virologo. Guardando allo scenario che si prospetta per il 2022, alle ultime misure del 2021 e ...Più critico e meno ottimista è invece, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova: sempre all'Adnkronos il medico sostiene come la rinunzia al ...ROMA - "Per il 2022 non faccio previsioni. La fine della pandemia? Magari. Ma il problema sono le scelte che facciamo. Se andiamo avanti così, siamo nelle ...Matteo . Massimo Galli auspica un vaccino 'universale' più efficace. Andrea Crisanti solleva dubbi sulla strategia anti coronavirus. Fabrizio Pregliasco ...