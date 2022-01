Ana Blandiana | «Io contro Ceausescu | armata solo di poesia»

Leggi su panorama

(Di domenica 2 gennaio 2022) L'oppressione vissuta in Romania sotto il dittatore, che fu rovesciato nel 1989. Una delle maggiori intellettuali del Paese, della quale in Italia è da poco uscito un romanzo, racconta la sorveglianza del regime e gli espedienti di chi cercava di continuare a esprimere un pensiero libero. E ricorda: «La sera, in casa, suonava il telefono e una voce ripeteva: Perché fai queste cose?». «Ero a Praga nei mesi della Primavera, nel 1968: ho capito allora la grande differenza tra una libertà vissuta in modo indifferente, statico e l'entusiasmo popolare, la passione che si respiravano in quello spiraglio di democrazia ritrovata.nel buio la libertà diventa luminosa e, in quel momento, era una forza collettiva, quasi magica». Ana, capofila di quella generazione di scrittori e artisti che si afferma nella Romania degli anni Sessanta, ricorda con ...