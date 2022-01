Amsterdam, migliaia di persone in piazza per protestare contro le misure anti covid: scontri tra polizia e manifestanti (video) (Di domenica 2 gennaio 2022) migliaia di persone si sono radunate domenica ad Amsterdam per protestare contro le restrizioni decise dal governo olandese per limitare la diffusione del Coronavirus. Una settimana prima di Natale nei Paesi Bassi era stato imposto un nuovo lockdown per arginare la variante Omicron. I manifestanti si sono radunati sfidando il divieto, andando così incontro alle misure repressive messe in campo dalle forze dell’ordine. Per diverse ore si sono registrati violenti scontri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022)disi sono radunate domenica adperle restrizioni decise dal governo olandese per limitare la diffusione del Coronavirus. Una settimana prima di Natale nei Paesi Bassi era stato imposto un nuovo lockdown per arginare la variante Omicron. I manifestsi sono radunati sfidando il divieto, andando così inallerepressive messe in campo dalle forze dell’ordine. Per diverse ore si sono registrati violenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

