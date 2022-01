Amici 21, tante sorprese in arrivo: Maria De Filippi rinnova tutto. Tutte le date (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Serale di Amici 21 si avvicina: iniziano a trapelare le indiscrezioni sulla data d’inizio della fase finale del talent show di Maria De Filippi. Il Serale di “Amici” di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Serale di21 si avvicina: iniziano a trapelare le indiscrezioni sulla data d’inizio della fase finale del talent show diDe. Il Serale di “” di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Carla96888746 : @amici_da Infatti. Quello che mi fa arrabbiare è che in tante località i botti erano vietati,ma nessuno ha fatto rispettare il divieto. ?????? - s_dellavedova : @MariaJa41457274 Sono dei maledetti! Hanno diviso famiglie, amici, conoscenti… Le persone intelligenti riescono a r… - Dando_68 : RT @andreariscassi: #3cosebelle : camminare alla scoperta delle calette di Monopoli, pomeriggio con panzerotti fatti in casa e camino acces… - Brandtopia_it : RT @MartinaSaiu: Il giorno della vigilia ho ricevuto un dono utile e inaspettato dagli amici di @Brandtopia_it: un porta cellulare in legno… - PseudoEly : RT @gianlucaguidi: @GiusiFasano Bah non ho motivo ne la competenza per smentire o viceversa nessuno. Al momento da quel che leggo vi sono… -