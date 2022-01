Alvaro Vitali: «Quando il telefono ha smesso di squillare, alzavo la cornetta per controllare che funzionasse» (Di domenica 2 gennaio 2022) Su Specchio, un’intervista ad Alvaro Vitali. 71 anni, ha girato tanti film con Edwige Fenech, Gloria Guida e Lino Banfi. Dal 1983 è sparito dai radar ed è caduto nella depressione. «Grazie a mia moglie, che mi ha spinto a uscire e a tornare a vedere gente, ho passato anni difficili ma alla fine sono riuscito a superarla, ma ci sono miei colleghi che si rifugiano nell’alcol o pensano al suicidio». Due le sue passioni: la Roma e la musica. Sulla Roma: «Andavo anche allo stadio a vederla, in tribuna Tevere, ma la gente mi riconosceva e passavo tutto il tempo a firmare autografi. Una volta mi sono girato verso un gendarme e gli ho chiesto: ‘Ma com’è finita la partita?’, perché non ero riuscito a vederla». Ha lavorato con donne bellissime, senza alcun imbarazzo. «Facevamo dai tre ai cinque film all’anno, fra noi attori e attrici che stavamo così spesso ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 gennaio 2022) Su Specchio, un’intervista ad. 71 anni, ha girato tanti film con Edwige Fenech, Gloria Guida e Lino Banfi. Dal 1983 è sparito dai radar ed è caduto nella depressione. «Grazie a mia moglie, che mi ha spinto a uscire e a tornare a vedere gente, ho passato anni difficili ma alla fine sono riuscito a superarla, ma ci sono miei colleghi che si rifugiano nell’alcol o pensano al suicidio». Due le sue passioni: la Roma e la musica. Sulla Roma: «Andavo anche allo stadio a vederla, in tribuna Tevere, ma la gente mi riconosceva e passavo tutto il tempo a firmare autografi. Una volta mi sono girato verso un gendarme e gli ho chiesto: ‘Ma com’è finita la partita?’, perché non ero riuscito a vederla». Ha lavorato con donne bellissime, senza alcun imbarazzo. «Facevamo dai tre ai cinque film all’anno, fra noi attori e attrici che stavamo così spesso ...

