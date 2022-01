Alberto di Monaco: la prima foto insieme dei suoi quattro figli (Di domenica 2 gennaio 2022) Ha fatto il giro del web la foto pubblica da Jazmin Grimaldi su Instagram il 30 dicembre. Nell’immagine si vede la figlia di Alberto di Monaco per la prima volta insieme al fratellastro Alexandre e ai gemelli Jacques e Gabriella (foto: Instagram) C’è voluto l’occhio attento degli utenti per cogliere, nel video pubblicato da Jazmin Grimaldi su Instagram lo scorso 30 dicembre, un’immagine inedita di Jacques e Gabriella, i figli di Charlene e Alberto di Monaco. Per la prima volta, infatti, i gemelli appaiono in uno scatto insieme ai due fratellastri – Jazmin, appunto, e Alexandre – nati da relazioni del sovrano precedenti il matrimonio con l’ex nuotatrice sudafricana. Jazmin Grimaldi ... Leggi su amica (Di domenica 2 gennaio 2022) Ha fatto il giro del web lapubblica da Jazmin Grimaldi su Instagram il 30 dicembre. Nell’immagine si vede laa didiper lavoltaal fratellastro Alexandre e ai gemelli Jacques e Gabriella (: Instagram) C’è voluto l’occhio attento degli utenti per cogliere, nel video pubblicato da Jazmin Grimaldi su Instagram lo scorso 30 dicembre, un’immagine inedita di Jacques e Gabriella, idi Charlene edi. Per lavolta, infatti, i gemelli appaiono in uno scattoai due fratellastri – Jazmin, appunto, e Alexandre – nati da relazioni del sovrano precedenti il matrimonio con l’ex nuotatrice sudafricana. Jazmin Grimaldi ...

Advertising

levinonlivai : RT @giornalistiooc: ?? dubbio se il titolo fosse stato “Alberto di Monaco fa il padre e porta i figli al Villaggio di Natale”, la notizia… - tiamq : Avete mai visto in una stessa stanza Alberto di Monaco e Carlo Verdone...? - infoitcultura : Alberto di Monaco non ce la fa più e rompe il silenzio su Charlene: “Lei non è…” - infoitcultura : Charlene e Alberto di Monaco separati: arrivata la nota ufficiale - TheItalianTimes : ?? CHARLENE La #principessaCharlène resta in clinica. #AlbertodiMonaco: “Profondo esaurimento”. In un comunicato del… -