Al Bano salta "Capodanno in musica" per Covid? Clamoroso: dov'è andato in onda mentre su Canale 5 c'era la Panicucci | Guarda (Di domenica 2 gennaio 2022) Doveva partecipare a Capodanno in musica, ma il Covid l'ha fermato alla vigilia. Così AlBano Carrisi ha pensato bene di festeggiare in un'altra maniera. mentre su Canale 5 andava in onda lo show di Capodanno condotto da Federica Panicucci, il Leone di Cellino San Marco ha pensato bene di collegarsi con il "collega" Giovanni Urganti, a migliaia di chilometri di distanza dalla sua Puglia, e rallegrare i telespettatori con un altro speciale di San Silvestro, Ciao 2021. Immancabili il foulard e il cappello Panama bianco, Al Bano è stato uno dei fiori all'occhiello, insieme a Fedez, a Toto Cutugno e ai Ricchi e poveri, della seconda edizione dello show trash-cult di Ivan Urgant ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Doveva partecipare ain, ma ill'ha fermato alla vigilia. Così AlCarrisi ha pensato bene di festeggiare in un'altra maniera.su5 andava inlo show dicondotto da Federica, il Leone di Cellino San Marco ha pensato bene di collegarsi con il "collega" Giovanni Urganti, a migliaia di chilometri di distanza dalla sua Puglia, e rallegrare i telespettatori con un altro speciale di San Silvestro, Ciao 2021. Immancabili il foulard e il cappello Panama bianco, Alè stato uno dei fiori all'occhiello, insieme a Fedez, a Toto Cutugno e ai Ricchi e poveri, della secedizione dello show trash-cult di Ivan Urgant ...

