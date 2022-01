Ai domiciliari per violenza, ma poteva tenere il figlio: così lo ha sgozzato (Di domenica 2 gennaio 2022) In molti si domandano perché il bimbo fosse stato affidato ad un uomo che si trovava ai domiciliari per aver accoltellato un collega. Dura la posizione di FI: "Il diritto alla bigenitorialità deve per forza cedere di fronte al diritto di un minore ad essere tutelato" Leggi su ilgiornale (Di domenica 2 gennaio 2022) In molti si domandano perché il bimbo fosse stato affidato ad un uomo che si trovava aiper aver accoltellato un collega. Dura la posizione di FI: "Il diritto alla bigenitorialità deve per forza cedere di fronte al diritto di un minore ad essere tutelato"

Advertising

Agenzia_Ansa : Tangenti per appalti Covid tra champagne e carne pregiata. In carcere dirigente Regione Puglia, due imprenditori ai… - stanzaselvaggia : I malati oncologici senza infermieri per le cure domiciliari, altro che black friday. - Marylena_88 : RT @ultimenotizie: È stato fermato a Viggiù dopo aver tentato di uccidere a coltellate la moglie, ma nell'armadio della sua casa a #Morazzo… - miagmarsuren : @jimmomo Ci sarebbero i presupposti per un protocollo per cure domiciliari diverso da tachipirina e vigile attesa. - TweetyMelis : RT @emmeguidi: ...dati dicembre 2021 ISS sempre che siano veri e non per eccesso danno tassi letalita' COVID allo 0,00%...fino ai 60 anni p… -