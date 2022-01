Adani si taglia la barba e dedica un messaggio alla madre | il commovente post – FOTO

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Sul proprio profilo Instagram,si ègrafato senzae ha raccontando un aneddoto che lo lega all’amataIl popolare opinionista televisivo, ed ex calciatore, Lele, sul proprio profilo Instagram si ègrafato senzae hato unmemoria della. Visualizza questosu Instagram Uncondiviso da Daniele(@lele) LA– «Dieci anni fa, ti feci una promessa, era il 2 gennaio 2012, eri in quel letto quella mattina. Non parlavi da settimane, ma i tuoi occhi dicevano ancora tanto. In realtà ...

... dedicato proprio a lei: "Dieci anni fa, ti feci una promessa, era il 2 gennaio 2012, eri in quel letto quella mattina", scrive. "Non parlavi da settimane, ma i tuoi occhi dicevano ancora tanto.Lelesila barba, dieci anni dopo la morte della madre. Un gesto dedicato proprio alla mamma scomparsa. L'ex giocatore ha voluto svelare il motivo per cui aveva deciso di farsi crescere la ...Fino ad oggi giorno in cui, dopo essersi completamente rasato ha spiegato, perchè per questi dieci anni, non lo aveva mai fatto. Oggi confesso a tutti il nostro patto, scopro il mio viso dieci anni es ...Lele Adani si taglia la barba dopo 10 anni, ecco perché. L'emozionante racconto di Adani prosegue: «Un sussulto, un movimento. Lele Adani dice addio alla barba dopo 10 anni. Posso parlare con te sempr ...