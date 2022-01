Aceto di mele e balsamo: preparali così per risultati incredibili! (Di domenica 2 gennaio 2022) Mescolate Aceto di mele e balsamo se volete ottenere un bucato morbidissimo. Lasciarsi avvolgere da tessuti soffici e accoglienti è un’ambizione a cui miriamo ogni volta che avviamo la lavatrice… ma non sempre il risultato è all’altezza delle aspettative. Il calcare presente nell’acqua dei condotti nuoce gravemente alla salute delle fibre, indurendole oltre misura. Certo, in commercio potete trovare soluzioni a base chimica che sembrano conferire nuovamente elasticità ai vostri capi, ma a che prezzo? Non si tratta solamente del denaro investito per l’acquisto, ma soprattutto del danno procurato all’ambiente dagli additivi chimici che scarichiamo nelle fognature, quindi nei fiumi, laghi e mari del nostro pianeta. Noi di Non Solo Riciclo siamo avvezze a proporvi rimedi naturali efficaci, economici ed ecosostenibili, esattamente come ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 2 gennaio 2022) Mescolatedise volete ottenere un bucato morbidissimo. Lasciarsi avvolgere da tessuti soffici e accoglienti è un’ambizione a cui miriamo ogni volta che avviamo la lavatrice… ma non sempre il risultato è all’altezza delle aspettative. Il calcare presente nell’acqua dei condotti nuoce gravemente alla salute delle fibre, indurendole oltre misura. Certo, in commercio potete trovare soluzioni a base chimica che sembrano conferire nuovamente elasticità ai vostri capi, ma a che prezzo? Non si tratta solamente del denaro investito per l’acquisto, ma soprattutto del danno procurato all’ambiente dagli additivi chimici che scarichiamo nelle fognature, quindi nei fiumi, laghi e mari del nostro pianeta. Noi di Non Solo Riciclo siamo avvezze a proporvi rimedi naturali efficaci, economici ed ecosostenibili, esattamente come ...

Advertising

sprngjoon : Secondo voi se iniziassi anchio a usare l'aceto di mele come jungkook anche a me se ne andranno via i segni dell'acne? - cripto2001 : RT @Fausto77969754: @PabrabraB @AlexGiudetti @Valenti44837922 Aceto di mele per dissolvere le scie chimiche. L'esalazione del frutto fermen… - Fausto77969754 : @PabrabraB @AlexGiudetti @Valenti44837922 Aceto di mele per dissolvere le scie chimiche. L'esalazione del frutto fe… - ElonTusk883 : @tifoneumanoide @90ordnasselA @nonleggerlo @LaVeritaWeb Nell'aceto di mele - fcwitness : @IlariaBifarini Quando mi alzo cerco sempre di iniziare la giornata con un bel bicchiere d'acqua. Se sono particola… -